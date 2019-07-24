Çeşmeli satranç sporcuları başarıdan başarıya koşuyor

Konya Selçuklu Kongre Merkezinde, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye 2. Lig Satranç Şampiyonasına katılan Çeşme Belediyespor satranç sporcularına, Türkiye Satranç Federasyonu Çeşme Temsilcisi ve satranç antrenörü Mehmet Sarısaç başkanlık etti.

Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden gelen 2. lig satranç takımlarının katıldığı şampiyonada Çeşme Belediyespor satranç takımı, birinci turda Çorum Altın Hamle Gençlik ve Spor Kulübünü 5,5 - 2,5 ile, ikinci turda Mardin Kale Gençlik ve Spor Kulübünü 5-3 gibi güzel bir skorla geçerek iki maçta iki galibiyet kazandı.

Çeşme Belediyespor satranç takımı, üçüncü turda turnuvanın güçlü takımlarından Ortaca Belediyespor ile karşılaşacak.

İHA