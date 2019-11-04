İZMİR, (DHA)

Çeşme Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Veloturk Gran Fondo Çeşme bisiklet yarışı sona erdi. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen yarışta elde edilen gelirle ihtiyaç sahibi 50 çocuğa bisiklet hediye edildi. 100 ve 47 kilometrelik iki yarışın gerçekleştiği organizasyona 1300 kişi kayıt yaptırdı. 100 kilometre erkeklerde Gökhan Uzuntaş, kadınlarda Keziban Koyun; 47 kilometre erkeklerde Kaan Soylu Özkalbim, kadınlarda Özge Uzun birinci sırayı aldı.

Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen ödül töreninde dereceye girenlere ödüllerini Çeşme Belediye Başkanı M.Ekrem Oran verdi. Başkan Oran organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Bugüne kadar ihtiyaç sahibi 3 bin çocuğun yüzünü güldüren yarışa Türk bisikletçilerin yanı sıra KKTC, İran, Yunanistan, ABD, İrlanda, İsviçre, Hollanda, İngiltere, Fransa, Rusya, Belçika, Norveç, Filipinler, İspanya ve Ukrayna olmak üzere 16 farklı ülkeden sporcular katıldı.