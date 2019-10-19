Çeşme Belediyespor farklı galip

Çeşme Belediyespor, maçın ilk dakikalarından itibaren baskılı bir futbol oynarken, maçın 15. dakikasında Oğuzhan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Golün ardından baskısını sürdüren Çeşme Belediyespor, 28. dakikada Fatih Kemikler'in attığı golle skoru 2-0 yaptı. İlk yarının 34. dakikasında Özçamdibispor'un 8 numaralı oyuncusu küfür ettiği gerekçesiyle kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Maçın ilk yarısı, Çeşme Belediyespor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın ikinci yarısında da baskılı futbolunu sürdüren Çeşme Belediyespor, 79. dakikada, Fırat Çetin'in attığı golle skoru 3-0 yaptı. Golün ardından Özçamdibispor'un yaptığı ataklar sonuçsuz kalırken, maçın bitiş düdüğüyle gülen taraf Çeşme Belediyespor oldu.

Çeşme Belediyespor aldığı galibiyetle puanını 8'e çıkararak, lig sıralamasında üçüncü oldu.

"Futbolcular arasındaki uyumu, koşu temposunu ve taktik anlayışını geliştirmeye çalışıyoruz"

Maçın ardından bir değerlendirme yapan Çeşme Belediyespor Teknik Direktörü Zafer Çağın, maça sakatlık nedeniyle 3 eksik futbolcu ile çıktıklarını belirterek, "Bizim için bütün oyuncularımız çok değerli. Yeni ve genç bir takımız. Bazen çok yükseliyoruz, bazen de seviye düşüyor. Konsantrasyon sorunu yaşıyoruz. Tam olarak takım olamadık. Ama ilerleyen süreçte, gün geçtikçe daha iyiye gideceğiz. İyi bir kadromuz var. Futbolcular arasındaki uyumu, koşu temposunu ve taktik anlayışını geliştirmeye çalışıyoruz. Lig uzun. Bundan sonraki süreçte çok daha önemli maçlar oynayacağız. Sakatlık geçiren futbolcularımız da bize katılınca daha iyi bir ekip olacağız. Maç, bizim kontrolümüzdeydi. Skorun büyümesi zaman zaman oyunu yavaşlattı. Ama sonuçta kazandığımız için mutluyum. Seyir zevki güzel olan müsabakalar oynamak istiyoruz. Taraftarlarımızın bize verdiği desteğe teşekkür ediyorum. Kulüp Başkanımıza ve Yönetim Kurulumuza bize sağladıkları olanaklar için teşekkürlerimi sunuyorum. Çok iyi olmasa da iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum" diye konuştu.