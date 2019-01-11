Cesc Fabregas transferi bitiyor

Transfer döneminde Fenerbahçe'yle de adı anılan Cesc Fabregas, Arsenal'den eski takımı arkadaşı olan Thierry Henry'nin çalıştırdığı Monaco'yla imzalamak üzere...

Fransız RMC Sport, yıldız oyuncunun bugün sağlık kontrolünün son bölümünü tamamladığını ve sonuçların olumlu çıktığını yazdı. Fabregas'ın sağlık kontrolünün ilk bölümünü de geçtiğimiz hafta tamamladığı ve burada da sonuçların pozitif çıktığı aktarıldı.

31 yaşındaki oyuncunun Monaco tarafından resmi olarak her an açıklanabileceği belirtiliyor.

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