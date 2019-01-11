Cesc Fabregas transferi bitiyor

Monaco Cesc Fabregas transferinde sona geldi. Fransız basını İspanyol orta sahanın sağlık kontrolünden geçtiğini ve imzaların her an atılabileceğini yazdı.

11 Ocak 2019, Cuma 18:04 Son Güncelleme:
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Cesc Fabregas transferi bitiyor

Transfer döneminde Fenerbahçe'yle de adı anılan Cesc Fabregas, Arsenal'den eski takımı arkadaşı olan Thierry Henry'nin çalıştırdığı Monaco'yla imzalamak üzere...

Fransız RMC Sport, yıldız oyuncunun bugün sağlık kontrolünün son bölümünü tamamladığını ve sonuçların olumlu çıktığını yazdı. Fabregas'ın sağlık kontrolünün ilk bölümünü de geçtiğimiz hafta tamamladığı ve burada da sonuçların pozitif çıktığı aktarıldı.

31 yaşındaki oyuncunun Monaco tarafından resmi olarak her an açıklanabileceği belirtiliyor. 

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