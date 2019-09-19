Fenerbahçe'den 16 milyon euro karşılığında Serie A ekibi Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, gösterdiği başarılı performansla parmak ısırtmaya devam ediyor. 19 yaşındaki Makedon orta saha oyuncusunu övgüler yağdıran isimler arasına Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Cesare Prandelli de katıldı.

Ülkesi İtalya'da yayım yapan La Repubblica gazetesiyle bir röportaj gerçekleştiren 62 yaşındaki teknik adam, yıldız isimle ilgili olarak "Eljif, dikkatimi çeken bir oyuncu. Makedonya'da ona 'elmas' diyorlar. Onu çok beğeniyorum. Henüz 19 yaşında olmasına rağmen modern bir orta saha oyuncusu. Oyun görüşü, hızı ve karakteri çok iyi. Onun Napoli formasıyla neler başaracağını şimdiden merak ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler