Milli oyuncu Cenk Tosun'un transfer olacağı iddia edilen Premier Lig ekibi Crystal Palace bu sezon Premier Lig'de ciddi bir gol sorunu yaşıyor. Geride kalan 21 haftada sadece 19 gol atabilen Londra ekibi, ligin en az gol atan ikinci takımı konumunda bulunuyor. Deneyimli teknik adam Roy Hodgson'ın ekibi bu sezon sadece Watford'u geçebildi. Watford ilk 21 lig maçında 17 gol atabildi.





Jordan Ayew 5 gol, Zaha 3 gol atabildi

Geride kalan 21 haftada Crystal Palace takımının en golcü oyuncusu geçen sezon Fenerbahçe'de oynayan Andre Ayew'in kardeşi Jordan Ayew oldu. Ayew toplam 5 gol atarken Wilfried Zaha ise 3 gol atabildi. Market değeri 55 milyon euro olan Zaha'nın takımdan ayrılacağı da söylentiler arasında. Takımın bir başka golcüsü Benteke ise 16 resmi maçta fileleri havalandıramadı. Benteke geçen sezonda Premier Lig'de sadece 1 gol atabilmişti.





Cyrstal Palace ligin en az şut çeken iki takımında biri

Premier Lig ekibi Crystal Palace bu sezon Premier Lig'de en az şut çeken iki takımdan biri oldu. Sheffield United ile birlikte 207 şut çekebilen Cyrstal Palace isabetli şut konusunda yine en alt sıralarda yer aldı. Milli oyuncu bu istatistiği ve gol sayısını yukarı çekmeye çalışacak.





fanatik.com.tr / Tolga Kuru