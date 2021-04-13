Euro 2020'de mücadele edebilme hedefiyle kiralık olarak Beşiktaş'a imza atan Cenk Tosun'un hayalleri, Erzurum'da zemine kurban gitti. Sahanın kötü durumunu maçtan önce fark eden milli futbolcu, kramponlarıyla çimleri test ederken, zeminin taş gibi olması nedeniyle krampon değişikliğine gitti. Aynı önlemi Ghezzal da aldı. Oğuzhan Özyakup maçın ardından zeminle ilgili olarak ağır eleştirilerde bulunurken, ev sahibi ekibin zemin bakımının ve önlemlerinin yetersiz olduğu kaydedildi. Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş cephesinin maçtan önce zeminin ıslatılması talebinin de kabul edilmediği ortaya çıktı. Stadyumların çimlerinin yıllık bakımının 500 bin TL ile 900 bin TL arasında değiştiği biliniyor. Buna rağmen gerekli hassasiyeti göstermeyen yönetimlerin ihmalkârlığı, yıldız futbolcuların sonunu hazırlıyor.

YALNIZ BIRAKMADILAR

BEŞİKTAŞ, Cenk Tosun'un sağ dizinde patellar tendon kopması tespit edildiğini ve ameliyat olduğunu duyurdu. 8 ay sahalardan uzak kalacak olan 29 yaşındaki forveti, takım arkadaşları da hastanede ziyaret etti. Önce Oğuzhan Özyakup, ardından da takım kaptanı Atiba, Cenk'in yanına koştu. (Patellar (diz kapağı) tendonu; oturur pozisyondayken baldırlarımızı diz aracılığıyla düz olarak kaldırmamızı sağlar.)

PATELLAR TENDONU KOPTU, 8 AY FORMA GİYEMEYECEK

Cenk Tosun dün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ameliyet edilirken Beşiktaş Kulübü, resmi internet sitesinden yıldız futbolcunun bu fotoğrafını yayınladı.

'SAKATLANACAK ÇUKUR YOK!'

ERZURUM Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Beşiktaşlı Cenk Tosun'un sakatlanması sonrası Kazım Karabekir Stadyumu'nun zeminiyle ilgili yapılan eleştirilere yanıt verdi: "Baharla birlikte lokal yerlerde bazı engebeler oluşmuş olabilir. Ama bunu, zeminin tümüne mal etmek doğru değildir. Kaldı ki Cenk Tosun'un düştüğü 10 metrekarelik alan da mükemmel bir zemin, yemyeşil, sünger gibi bir zemin. Biz bu zemini kışın sıfırın altında 29 derecelerde burada nöbet tutarak bu hale getirdik. Burada sakatlanacak bir çakır-çukur olmadığını görürsünüz. Bu eleştiriler yanlı eleştirilerdir. Bunların amacı üzüm yemek değil bağcıyı dövmektir."

HAYALi iÇiN HER ŞEYİ YAPTI AMA OLMADI!

EVERTON'A transfer olduktan sonra düzenli forma şansı bulamayan Cenk, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda oynayabilmek için Crystal Palace'a kiralık olarak gitti ancak orada çapraz bağları kopan yıldız oyuncu 8 ay sahalardan uzak kaldı. Turnuvanın ertelenmesi ile umutlanan golcü futbolcu, kasım ayında yeniden sahalara dönerken bu kez forma giyebilmek için Beşiktaş'ın yolunu tuttu. G.Birliği maçında kemik ödemi sebebiyle 1.5 ay sahalardan uzak kalan 29 yaşındaki futbolcu, bu kez A Milli Takım'da Kovid-19 olunca sahaya dönüşü uzadı. Şanssızlığın son halkası Erzurumspor maçında yaşandı ve oyuncunun diz kapağı çıktı. Cenk sakatlık anında, "Allah'ım nedir bu benim başıma gelenler" diyerek duygularını dışa vururken, döktüğü gözyaşlarıyla da herkesi üzdü.

SAHNE AYNI, ROLLER FARKLI

DORUKHAN Toköz 2019 yılında Alanya maçında diz kapağından sakatlanıp sezonu kapatmıştı. Oyuncuyu ameliyata giderken Cenk Tosun alnından öperek uğurlamıştı. Erzurum'da Cenk sakatlandığında baş ucuna koşan ilk isim Dorukhan oldu. Takım arkadaşını teselli etmeye çalıştı.