Cenk Tosun'u Ersun Yanal ikna edecek

Bu sezon forvetlerinden verim alamayan Fenerbahçe gözünü Cenk Tosun’a çevirdi.

31 Aralık 2018, Pazartesi 06:26
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Cenk Tosun'u Ersun Yanal ikna edecek

Bu sezon forvetlerinden verim alamayan Fenerbahçe gözünü Cenk Tosun’a çevirdi. Everton, menacer Marco Silva’nın fazla forma şansı vermediği golcü oyuncuyu kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor.

İngiliz ekibini ikna etmek zor değil. Ancak Cenk, Türkiye’ye dönmek istemiyor. Yıldız futbolcu, Everton’dan ayrılması halinde kariyerine İngiltere’de başka bir takımda devam etmeyi planlıyor. Teknik direktör Ersun Yanal, Cenk’i bu düşüncesinden vazgeçirmek için bizzat devreye girecek.

Yanal’ın, milli futbolcuyla bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Deneyimli teknik adam, sezonun ikinci yarısıyla ilgili planlarını anlatıp Cenk Tosun’a ne kadar ihtiyacı olduğunu söyleyerek yıldız golcüyü ikna etmeye çalışacak.

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