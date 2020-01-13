Cenk Tosun’dan teşekkür mesajı

Beşiktaş’ın transferini çok istediği ancak TFF’nin bütçe kısıtlamasını aşamadığı için kadrosuna katamadığı Cenk Tosun, Everton’dan sezon sonuna kadar kiralandığı Crystal Palace’ta ilk maçına, önceki gün çıkmıştı. Takımının Arsenal’le sahasında 1-1 berabere kaldığı mücadelenin ikinci yarısında forma şansı bulan Cenk, 90 dakikanın ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İlk maç ilk heyecan. Sıcak karşılama için taraftarımıza çok teşekkür ederim” mesajını paylaştı.