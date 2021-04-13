Siyah-Beyazlılar’ın ara transfer döneminde Everton’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Cenk Tosun, önceki akşam ilk 11’de başladığı Erzurumspor mücadelesinde sakatlık yaşamıştı. 75. dakikada bir hava topu mücadelesi sırasında yere kontrolsüz bir şekilde düşen ve sağ dizi yerinden çıktığı için sedyeyle oyun kenarına alınan Milli golcü, soyunma odasında yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla takım uçağına götürülmüştü. Sakatlığının ciddiyeti sebebiyle sezonu kapatan Cenk, karşılaşma sonrasında takım arkadaşlarının da uçağa gelmesi sonrasında İstanbul’a getirildi. Siyah-Beyazlılar, Erzurum deplasmanından 4-2’lik galibiyetle gelse de uçuş sırasında sevinç değil hüzün vardı.

6 ay yok...

Yaklaşık 2 saat süren uçak yolculuğu boyunca, başta takım arkadaşları olmak üzere teknik ekip ve yöneticiler, Cenk’e moral vermeye çalıştı. Yıldız ismin yakın dostları Necip ve Oğuzhan ise yolculuk boyunca 29 yaşındaki futbolcunun yanından bir an olsun ayrılmadı. Duygu yoğunluğu yüksek 2 saatlik yolculuk sırasında hem Cenk hem de takım arkadaşları, göz yaşlarını tutamadı. Tecrübeli futbolcunun, yolculuk esnasında takım arkadaşlarına, “Sizden yokluğumda şampiyonluk istiyorum. O kupayı benim için alın” sözleri sonrası, uçak içinde bulunan birçok isim gözyaşlarına hakim olamadı. Cenk Tosun, dün sabah İstanbul’da ameliyat edildi. Sağ diz Patellar tendon kopması nedeniyle operasyon geçiren Cenk’in sahalardan 6 ay uzak kalması bekleniyor.

Şanssızlık peşini bırakmıyor

Cenk Tosun, geçen sezonun ikinci yarısında Everton’dan Crystal Palace’a kiralanmıştı. Londra kulübünde iyi bir görüntü sergileyen Cenk, sol dizinden sakatlanmıştı. Milli futbolcunun çapraz bağlarının kopması sonrası Palace, ilk etapta satın alma opsiyonunu kullanmayı planladığı Cenk’i, mecburen Everton’a geri yollamıştı. Sakatlığından dolayı normal şartlarda geçen sezon yapılması planlanan EURO 20’de görev yapma şansı kalmayan deneyimli golcü, koronavirüs sebebiyle turnuvanın ertelenmesi sonrasında sevinmişti. Ancak Cenk, dev organizasyona yine sayılı günler kala bu kez sağ dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle Avrupa Futbol Şampiyonası’nda olamayacak. Talihsiz futbolcu, Euro’ 2020’yi kaçırması sonrası Milli formayla Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası’nda yer alabilecek.

Orhan Yıldırım