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Cenk Tosun, yeninden Beşiktaş'a dönmeye hazırlanıyor

Beşiktaş, Cenk Tosun'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlılar Everton ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu ile yaptığı görüşmeler olumlu ilerliyor.

02 Haziran 2022, Perşembe 14:42 Son Güncelleme:
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Cenk Tosun, yeninden Beşiktaş'a dönmeye hazırlanıyor

Yeniden Beşiktaş 'ta oynamak isteyen Cenk de kendisine yapılan teklifi kabul etmeye yakın.  

NTV Spor'un haberine göre siyah beyazlılar serbest durumda olan 30 yaşındaki futbolcuya bonservis bedeli ödemeyecek. Cenk ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalanacak.  

2014-2015 sezonunda Beşiktaş'ın Gaziantepspor'dan kadrosuna kattığı Cenk, 2018 Ocak ayında 22 milyon Euro bonservis bedeli ile Everton'a transfer oldu. 2020/2021 sezonunun 2. yarında kiralık olarak yeniden Beşiktaş'ta forma giyen 30 yaşındaki forvet, yaşadığı sakatlık sonrası Everton'a geri döndü. Cenk Tosun, geçen sezon İngiliz ekibi 2 maça çıktı.

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