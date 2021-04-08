Süper Lig'de Fenerbahçe derbisindeki beraberliğin ardından Kasımpaşa'ya kaybeden ve 5 puan yitiren Beşiktaş, Cenk Tosun ve Ghezzal'ın döndüğü maçta Alanya'yı devirip kabusa son verdi. Sakatlığı sonrası Kovid-19 pozitif olan Cenk dün son testi negatif çıkınca ilk 11'de başladı maça. Abaobukar'ın yokluğunda tek forvet oynayan Milli futbolcu 11. dakikada fileleri sarstı, Siyah-Beyazlı formayla son maçını oynadığı kupadaki Osmanlı mücadalesinden 3 yıl 3 ay 10 gün sonra Vodafone Park'ta bir kez daha gol sevinci yaşadı. Cenk 17'de de direğe takıldı.

Bir direğe bir fileye

Cezası nedeniyle geçen hafta forma giyemeyen Ghezzal da dönüşü muhteşem yaptı. 22. saniyede direğe takılan Cezayirli sağ kanat, 58'de ceza sahası dışından mükemmel bir vuruşla topu ağlara gönderdi, farkı ikiye çıkarıp Kartal'ı rahatlatırken rakibin de direncini kırdı.

‘Bu statta atmayı çok özlemişim’

Maçın ardından konuşan Cenk Tosun şunları söyledi: Tosun Paşa müziğini duymak güzeldi. Ben de özlemişim. Vodafone Park'ta oynamayı ve gol atmayı özlemişim. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, çok fazla yardım ettiler. Fiziksel durumum tam istediğim seviyede değil ama daha iyi olacak. Sakatlık ve Kovid döneminde herkes moral verdi. Her zaman bana inanıyorlar. Onları üzmemek için elimden geleni yapacağım.

İstatistikler değil, takıma katkı önemli

Attığı golden sonra sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Hasic'in formasını gösterip arkadaşına moral veren Ghezzal maçın ardından şöyle konuştu: Bugün (dün) her şey güzel gitti. Herkes iyiydi, ruhumuz da iyiydi. Takıma katkı yapabildiysem, ne mutlu bana. Oynarken istatistiklerimi değil takıma katkı yapmayı düşünüyorum. Atiba performansıyla 3 asist yapmayı hak etti. Oğuzhan asist yapmadı ama müthiş oynadı.