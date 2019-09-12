Cenk Tosun uçuşa geçti

28 yaşındaki santrfor, EURO 2020 Elemeleri’nde, Türkiye’nin attığı 14 golün 6’sına doğrudan katkı vermeyi başardı EURO 2020 Elemeleri’nde H Grubu’nda yer Türkiye’de, en dikkat çeken oyunculardan birisi de İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton’ın formasını giyen Cenk Tosun oldu. Şu ana kadar sergilediği oyun ile Ay- Yıldızlılar’a büyük katkı sağlayan 28 yaşındaki santrfor, her geçen gün performansının üstüne biraz daha koymaya devam ediyor. Milli futbolcu, son olarak Moldova ile deplasmanda oynanan ve 4-0 kazanılan karşılaşmada 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Güneş tebrik etti

Ayrıca Ay-Yıldızlılar, 6 eleme maçı boyunca toplamda 14 gol attı. Bunların neredeyse yarısında Cenk’in imzası vardı. Tecrübeli futbolcu, şu ana kadar toplamda 4 kez rakip fileleri havalandırırken, 2 de asist yaptı. Yıldız oyuncunun, Moldova karşılaşmasının ardından eski hocası Şenol Güneş tarafından da özel olarak tebrik edildiği öğrenildi.