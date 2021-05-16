Süper Lig'in 42. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu. Siyah beyazlıların gollerini Vida ve Ghezzal atarken, Göztepe'nin tek golü Alpaslan'dan geldi.

Mücadelenin ardından Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Cenk Tosun önemli değerlendirmelerde bulundu.

Cenk Tosun'un açıklamaları şu şekilde:

"Aboubakar çok fenaydı. 1-1 olunca odasına gitti, 2-1 olunca geri geldi. 'Nerdesin?' dedim, 'Duamı ettim geldim'. Daha önce bitirebilirdik, taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Ama böyle daha güzel oluyormuş. Türkiye'nin en büyüğü biziz"

Devre arasında kiralık geldi

Devre arasında İngiliz ekibi Everton'dan kiralık olarak transfer olan ve sağ dizinden ameliyat olarak sezonu kapatan Cenk Tosun, siyah-beyazlı takım ile çıktığı 4 maçta, 3 gol ve 1 asist kaydetti.

“Çok mutluyuz. 42 maçlık büyük bir maratondu. Herkes çok yoruldu, fedakarlık yaptı ama buna değdi. Takım arkadaşlarımın emeğine, ayağına sağlık. Bu şampiyonluk siyah-beyaz aşkı olan bütün taraftarlarımıza gelsin. Doya doya yaşasınlar”

Ceza açıklaması

Cezasından dolayı karşılaşmayı tribünden izleyemeyen Cenk Tosun, “Hop indim hop kalktım. Bir de cezam vardı son maçtan kalan. O yüzden burada takip etmek durumunda kaldım. Takım şampiyon olsun da biz nerede izleriz fark etmez” şeklinde konuştu.