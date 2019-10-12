Cenk Tosun: Soyunma odasına girdikten sonra çok üzüldük

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında Kadıköy’de karşılaştığı Arnavutluk’u Cenk Tosun’un golü ile 1-0 mağlup etti. Miller golden sonra müthiş sevinç yaşarken, golü de Barış Pınar Harekatı’nda yer alan Mehmetçiklere armağan etti. Futbolcular golden sonra hep birlikte asker selamı verdi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan golcü futbolcu Cenk Tosun, ''Her şey bizim elimizde. Bugün bizim için ölüm kalım maçı gibi bir şeydi. Kazandığımız için mutluyuz ama haberleri bilmiyorduk. Soyunma odasına girdikten sonra çok üzüldük. Sivil şehitlerimiz varmış, mekanları cennet olsun. Çok üzgünüz. Çok daha fazla şey söylemek istemiyorum.'' dedi.

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