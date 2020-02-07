Cenk Tosun: Şampiyonluk yarışı 4-5 takım arasında geçer

Yıldız golcü, yeni kulübüyle ilgili olarak, “Everton’a göre daha küçük ve aile kulübü gibi. Herkes birbirini tanıyor. Oyuncular aşçıyla, malzemeciyle iyi ilişkiler içerisinde ve karşılanma olarak kulüp her şeyimle ilgilendi ve sadece futboluma adaklandım” dedi. Türkiye’deki şampiyonluk yarışıyla ilgili de konuşan Cenk, “Türkiye’de her şey çok açık uçlu aslında. Henüz net bir takım söylemek zor. Sivasspor çok iyi gidiyor. Kadrosu ve teknik direktörüyle iyi bir uyum yakalandı. Hoşuma giden bir futbol oynuyorlar. Üç büyükler şampiyonluktan kopmuyor ve dört beş takım arasında geçecektir diye düşünüyorum” dedi.