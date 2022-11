A Milli Futbol Takımı, İskoçya ve Çekya ile oynayacağı hazırlık maçları öncesinde Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde hazırlıklarına başladı.

Ay-yıldızlı ekibin antrenmanı öncesinde Cenk Tosun, Salih Özcan ve Samet Akaydın basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İstiklal Caddesi’nde dün yaşanan bombalı saldırıyı kınayarak konuşmasına başlayan Cenk Tosun, “Genç bir takımız. Zaten Stefan hoca ile daha önce konuşuyorduk. Genç kardeşlerimizle birlikte inşallah güzel hazırlık maçları oynayıp, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ne iyi hazırlanmak istiyoruz” dedi.

"ZAMANI GELİNCE ARDA AĞABEYLİK YAPACAK, ZAMANI GELİNCE BEN YAPACAĞIM"

Takımın tecrübeli isimlerinden birisi olduğu hatırlatılan Cenk Tosun, “Bizim milli takımımızda ağabeylik diye bir şey yok. Zamanı gelince Arda ağabeylik yapacak, zamanı gelince ben yapacağım. Bizde zaten ağabeylik diye bir kelime yok. Hepimiz kardeşiz. Tabii biz daha tecrübeliyiz. Ağabeylik olarak bunu görüyorum. Genç kardeşlerimize doğru yolu göstermek için buradayız, aynı zamanda iyi futbol oynamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“DÜNYA KUPASI’NDA OLMAK İSTERDİK”

Dünya Kupası’nda yer alamayacakları için üzgün olduklarını belirten tecrübeli golcü, “En son turnuvada biz de vardık. Bu turnuvada da olmak isterdik. Maalesef olmadı. Turnuvada olan takımlara başarılar dilerim. Güzel bir turnuva izleyeceğiz. Bizim için çok fark eden bir şey olmayacak. Biz son sürat 2024’e hazırlanmak istiyoruz” diye konuştu.

''TÜRK MİLLİ TAKIMI GİBİ OYNARSAK, GRUPTAN BİRİNCİ ÇIKARIZ”

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde grupta yer alan takımları değerlendiren Cenk Tosun, şöyle konuştu:

“Hırvatistan, Galler, Letonya gibi takımlar var. Bunlar iyi takımlar. İskoçya ile oynayacağız. Galler’e benzeyen bir takım. İkisi de Ada’da olduğu için benzer futbol oynuyorlar. Bizim için güzel bir test maçı olacak. Güzel, zor bir grup. Ancak bu takımların hepsini yenmişliğimiz var. Biz Türk Milli Takımı gibi oynadığımız zaman bu gruptan birinci çıkarız diye düşünüyorum.”

“HAK ETTİĞİM DÖNEMLER OLDU, OYNAMADIM”

Şenol Güneş’in Beşiktaş ’ın başına geçmesinin ardından performansındaki yükselişle ilgili gelen bir soru üzerine Cenk Tosun, “Ben sakatlıklardan sonra çok çalıştım. Bunu Allah biliyor, eşim ve babam biliyor. Kötü sakatlıklar geçirdim. Şu an eskisinden daha güçlüyüm. Sezon başında da öyleydim. Belki Valerien hocada daha az forma şansı buldum. Hak ettiğim dönemler oldu, oynamadım. Daha fazla çalıştım. Şenol hoca gelince bana o güveni verdi. İlişkimiz zaten çok iyiydi. Ben de onu utandırmamak için elimden geleni yaptım. Son iki maçta yükselen bir form grafiğim var doğrudur. Ancak Galatasaray ’a yenildiğimiz maçtan sonra bir anlamı yok. Benim de gol attığım, takımın da 3 puan aldığı maçlar beni daha çok mutlu eder” şeklinde konuştu.

SALİH ÖZCAN: TÜRK MİLLİ TAKIMI İÇİN OYNAMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM

Daha önce Lüksemburg ve Faroe Adaları karşılaşmalarının aday kadrosundan sakatlığı nedeniyle çıkartıldığını ifade eden Salih Özcan, “Gelemediğim için baya üzüldüm. Ayağımda darbeye bağlı bir sakatlık vardı. Gelemedim. Türkiye Milli Takımı için oynamayı dört gözle bekliyordum. Bunun için gurur duyuyorum. Ailem de gurur duyuyor. Dört gözle bekliyorduk. Kararımı verdim ve çok mutluyum” dedi.

“ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE İYİ OYNADIK”

Borussia Dortmund kariyeri hakkında da açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, “Şampiyonlar Ligi’nde iyi oynadık. Grubu ikinci sırada bitirdik. Şimdi Chelsea ile eşleştik. İnşallah orada da iyi bir maç çıkartırız. Dortmund’da iyi gidiyor. Ligde şu an 6’ncı sıradayız. Ancak daha iyi bitebilirdi. Benim için de Dortmund için de hayırlısı” ifadelerini kullandı.

“EURO 2024’ÜN ALMANYA’DA OLMASI BENİ MOTİVE EDİYOR"

EURO 2024’ün Almanya’da düzenlenmesinin kendisini ekstra motive ettiğini belirten Salih Özcan, “ Orada doğdum, büyüdüm. Ailem orada yaşıyor. Zor bir gruptayız. Ancak çaba gösterirsek başarılı oluruz” diye konuştu.

“ARDA GÜLER İYİ OYUNCU”

Genç ancak tecrübeli bir takım olduklarını söyleyen Salih Özcan, sözlerini şöyle noktaladı:

“Genç bir takımız. Ancak yine de tecrübeliyiz. Arda Güler iyi oyuncu. Tekniği çok iyi. Zaman gösterecek ama inşallah güzel bir kariyer geçirir. Onun için de hayırlısı.”

SAMET AKAYDIN: MİLLİ TAKIM'DA İSTİKRARLI ŞEKİLDE DEVAM ETMEK İSTİYORUM

İstiklal Caddesi’nde yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlara da şifalar dileyen Samet Akaydın, “Benim küçüklükten beri en büyük hayalim milli takım forması giymekti. Onun için bana bu şansı veren bütün hocalarıma teşekkür ediyorum. Hedeflerimiz bununla kalmayacak. Devam edecek. Her şey bundan sonra başlıyor. Antrenmanlarda kendimi gösterip, milli takım bünyesinde istikrarlı bir şekilde devam etmek istiyorum” dedi.

“PES ETMEYİ SEVMİYORUM”

Pes etmeyi sevmeyen bir yapısı olduğunu, 28 yaşında milli takıma seçilmesinin de buna örnek olduğunu belirten Samet Akaydın, “Ben Montella hocanın gelmesinin ardından çok şeyin geliştiğini düşünüyorum. Ona buradan teşekkür etmek istiyorum. Bana çok şey kattı. Her antrenman öncesi, her antrenman sonrasında ilgileniyor. Oldukça iyi bir ilişkimiz var. Benim çalışmayı seven bir yapım var. Pes etmeyi sevmiyorum. 28 yaşında milli takıma seçilmem bunu gösteriyor. Hocalarımız da performanslarımızın karşılığını veriyor. Ben her zaman ileriye dönük düşünüyorum. Hedefim burasıydı. Bundan sonraki hedefim de burada kalıcı olup, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde devam etmek” şeklinde konuştu.

“HERKESLE REKABET İÇİNDE OLURUM”

Milli takımın savunmada iyi isimlere sahip olduğuna dikkat çeken tecrübeli savunmacı, “Mevkimizdeki oyuncular iyi oyuncular. Ancak biz de onlar gibi olabiliriz. Onlar da buralardan yükseldi. Kendime güvenim sonsuz. Herkesle rekabet içinde olurum. İnşallah güzel bir rekabetle, beraber götürürüz. Tayyip Talha benim kardeşim gibi. Beraber forma giydik. Buraya gelmesine çok sevindim. O da buralara hak ederek geldi. Konuşuyoruz zaten. Burada olmak bizi mutlu ediyor. Biz de elimizden gelen ne varsa sahada gösterip, bize güvenenlerin güvenini boşa çıkartmak istemiyoruz” diye konuştu.

“DÖNÜŞ NOKTAM MONTELLA’NIN GELİŞİ OLDU”

İtalyan teknik adam Vincenzo Montella’nın takımın başına geçmesinin kendisi için dönüm noktası olduğuna dikkat çeken Samet Akaydın, sözlerini şöyle noktaladı:

“Montella’nın gelişiyle başladı. Keçiörengücü’nde iyi bir sezon geçiriyordum. Süper Lig’den teklifler gelmişti. Ben Adana Demirspor’u tercih ettim. Burada başkanımız Murat Sancak’ın çok büyük emeği var. Ona teşekkür ederim. Bana çok güvendi. Orada bir forma şansı sıkıntısı yaşadım ilk geldiğimde. Montella’nın gelmesiyle değişik bir Samet oldum. Onun bana katkısı gerçekten çok fazla oldu. Benim dönüş noktam Montella’nın gelmesiyle başladı.”

