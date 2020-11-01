Cenk Tosun sahalara döndü! 246 gün sonra...

Milli oyuncu Cenk Tosun, Everton'ın deplasmanda Newcastle United'a 2-1 kaybettiği maçta görev yaptı ve uzun zaman sonra sahalara geri döndü. En son kiralık olarak dahil olduğu C. Palace takımı adına 29.02.2020 tarihinde Brighton maçında görev alan ve sakatlanıp oyundan çıkan Cenk Tosun, 246 gün sonra (8 aydan fazla sürenin ardından) Premier Lig maçına çıktı

Cenk Tosun oyuna 69.dakikada dahil olurken maçı şut çekemeden tamamladı. Sezona iyi başlayan ve ilk 4 maçını kazanan Everton ise bu karşılaşma ile birlikte galibiyet hasretini üç maça çıkarmış oldu. Everton bu sonuca rağmen 13 puan ve averajla 2.sırada yer aldı