Cenk Tosun, 7 Haziran 1991 yılında Almanya'nın Wetzlar kentinde doğmuş olan Türk milli futbolcumuzdur. Cenk Tosun Almanya'da yetişmiş ve futbolda Santrafor pozisyonuna sahip olmuş bir oyuncudur. Şu an 29 yaşında olan, 1.86 boyundaki milli futbolcu İngiltere Premiere League'de yer alan Everton takımında forma giymektedir. Cenk Tosun'un Everton takımında sahip olduğu forma numarası 14'tür.

Cenk Tosun hangi takımlarda oynadı?

Cenk Tosun kariyeri boyunca toplam 246 lig maçına çıkmış, bu maçlarda 84 galibiyet yaşamış ve toplam 34 gol kaydetmiştir. Cenk Tosun'un futbolculuk kariyerinde oynadığı takımlar aşağıda sıralanmıştır:

Eintracht Frankfurt, Bundesliga, 2009-2010, 2010

Gaziantepspor, Süper Lig, 2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014

Beşiktaş , Süper Lig, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017

Everton, Premiere League, 2018, 2018-2019, 2019

Crystal Palace (kiralık), Premiere League, 2020

Everton, Premiere League, 2020-2021

Cenk Tosun A milli futbol takımında çıktığı 84 maçta toplam 40 galibiyet yaşadı ve 7 gol kaydetti.

Cenk Tosun Kariyeri

Cenk Tosun Ankaralı bir ailenin Almanya'da doğan çocuğudur. 6 yaşında Almanya'da Eintracht Frankfurt takımının altyapısında oynamaya başlamıştır. 16 yaşındayken U-19 ile antrenmanlara çıkmış ve ligde yer almaya başlamıştır. Başarılı olmasına rağmen asıl kadroya girmeye hak kazanamadığı için 2010-11 sezonundan itibaren şansını Türkiye'de denemeye karar vermiş ve Gaziantepspor'a transfer olmuştur.

Cenk Tosun ilk Süper Lig deneyimini Gaziantepspor ile yaşamış ve Gaziantepspor'daki ilk sezonunu toplamda 14 maçta forma giyerek 10 gol, 6 asistle tamamlamıştır. Gaziantepspor’da geçirdiği 3 başarılı sezonun ardından Beşiktaş'a transfer olmuş ve üst üste şampiyonluklar yaşamıştır. Beşiktaş'ta geçirdiği başarılı yılların ardından İngiltere'nin Everton kulübüyle 4,5 yıllık bir anlaşmaya İmza atmıştır.

Cenk Tosun 2021'de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

Cenk Tosun İngiltere Premiere League'de bulunan Everton takımı ile 2020-2021 sezonu için anlaşma masasına oturmuştur. Cenk Tosun'un maaşı 1.7 milyon Euro, piyasa değeri ise 9 milyon Euro olarak belirlenmiştir.

Cenk Tosun'un Başarıları

Cenk Tosun 2011 FIFA Avrupa'nın gelecek vaat eden en iyi yetenekli oyuncusu listesine adını kaydettirmiştir.

Cenk Tosun 2015 UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine girmeye hak kazanmıştır.

Cenk Tosun Beşiktaş ile 2016-17 ve 2017-18 yıllarında 2 kez Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış, 2016 sezonunda Süper Lig gol kralı olmuştur. Cenk Tosun 2016 sezonunda ligde 7 gol kaydetmiştir.

Cenk Tosun Beşiktaş tarihinde 23 milyon Euro ile satılan en pahalı oyuncu ve satılan en pahalı Türk oyuncu olarak adını yazdırmıştır. Cenk Tosun 23 milyon Euro ile Türkiye Süper Lig tarihinde de satılan en pahalı oyuncu olarak geçmektedir.

Cenk Tosun Beşiktaş'ın kendi tarihinde kaydettiği 3000. golün asistini yapmıştır. Cenk Tosun ayrıca Beşiktaş'ın Avrupa Kupaları sırasında tarihindeki 250. golü kaydeden isimdir.

Cenk Tosun 2016 yılında Avrupa'ya transferinden sonra Avrupa'nın en iyi 3. joker oyuncusu olmuştur.

Cenk Tosun 2016 FIFA 16'da haftanın takımına seçilmiştir.

Cenk Tosun 2016 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde; haftanın golü ödülü, grup aşamaları golü ödülü ve Nissan en heyecan verici gol ödülü de dahil olmak üzere 3 ödül almaya hak kazanmıştır.

Cenk Tosun 2017 UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusu ödülünü almaya hak kazandı.

Cenk Tosun 2017 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplardaki en iyi gol ödülünü ve sezonun en güzel golü ödülünü almaya hak kazanmıştır.

Cenk Tosun Vodafone Park'ta düzenlenen Şampiyonlar Ligi maçında gol kaydeden ilk Türk futbolcu olmuştur. Ayrıca Vodafone Arena'daki 50. golü kaydetmiş ve hattrick yapan ilk Türk futbolcu olmuştur.