Beşiktaş'tan 2018 devre arasında Everton'a transfer olan ancak İngiltere'de forma şansı bulamayan Cenk Tosun için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalya basında çıkan haberlere göre; Lazio, Everton'da beklenen performansı gösteremeyen Cenk Tosun'u transfer etmek istiyor. Everton Menajeri Marco Silva'nın da bu transfere sıcak baktığı ifade edildi. 27 yaşındaki golcü futbolcu geçtiğimiz sezon 29 resmi karşılaşmada 4 gol atarken 3 de asist yaptı.

Cenk, Everton'da kalıp forma savaşı vermek istediğini açıklamıştı ancak oynamak isteyen golcü futbolcu Lazio'nun teklifini değerlendirebilir.

2022 yılına kadar Everton'la sözleşmesi bulunan Cenk Tosun kulübünden ayrılmaya sıcak bakmasa da menajer Marco Silva'nın onu istememesi dengeleri değiştirebilir.



