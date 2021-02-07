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Cenk Tosun Konyaspor maçında tribünde

Beşiktaş'ın kadar kiralık olarak kadrosuna yeniden kattığı Cenk Tosun, Konyaspor maçını tribünden takip etti. 31 Ocak tarihinde İngiltere'den geldikten sonra karantinaya giren tecrübeli golcünün karantina süreci de sona erdi

07 Şubat 2021, Pazar 19:32 Son Güncelleme:
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Cenk Tosun Konyaspor maçında tribünde

Beşiktaş'ın Premier Lig ekibi Everton'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Cenk Tosun, Konyaspor maçını tribünden takip etti. 31 Ocak tarihinde İngiltere'den geldikten sonra karantinaya giren tecrübeli golcünün karantina süreci bugün sona erdi.

Konyaspor maçını tribünden takip eden Cenk Tosun, bu hafta takımla birlikte idmanlara başlayacak. Tecrübeli golcünün Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynanacak maçta kadroda olması bekleniyor

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