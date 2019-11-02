Cenk Tosun: İzlanda’yı yeneceğiz

A Milli Takımımızın önemli isimlerinden olan ve Premier Lig’de forma giyen Everton’ın Türk yıldızı Cenk Tosun, EURO 2020’ye giderek başarılı olmak istediklerini söyledi.

Cenk, “Takımda atmosfer çok iyi. Birkaç tecrübeli arkadaşımızın yanında birçok genç oyuncudan oluşan bir takıma sahibiz. Bu bağlamda iyi bir denge tutturduk. Şu an gruptaki durumumuz da oldukça iyi ama geri kalan maçlarımızı kazanmazsak bunun hiçbir önemi kalmaz. İzlanda ile final gibi bir maç yapacağız. Onlar karşısında son yıllarda yaptığımız hataları tekrarlamayacağız. Son yıllarda İzlanda’yla birçok defa karşılaştık ve çoğunlukla kaybettik. Kendi sahamızda, taraftarlarımızın önünde üç puanı alan biz olmak istiyoruz. Kazanmak ve Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ne katılma hakkını elde etmek istiyoruz” yorumunu yaptı.