Cenk Tosun: Hissetmiştim

Ay-Yıldızlılarımız’ın Euro 2020 Elemeleri H Grubu 7. maçında Kadıköy’de Arnavutluk’u 1-0’lık skorla devirdiğimiz maçta galibiyeti, 90. dakikada Cenk Tosun’un kafa vuruşu getirmişti.

Oyunun son dakikasında rakip takımın ceza alanı içinde Arnavutluk kalecisi Thomas Strakosha ile takım arkadaşı Ardian Ismajli’nin çarpışması sonrasında topu önünde bulan Everton’lı futbolcu, yaptığı kafa vuruşuyla golünü atmış ve Euro 2020 yolunda ülkemize önemli bir galibiyet kazandırmıştı.

Karşılaşma sonrasında golüyle ilgili FANATİK'e konuşan yıldız forvet, “Çok önemli bir galibiyet aldık. Golü benim atmam benim için daha anlamlı oldu. Gol pozisyonum sırasında Arnavutluk kalecisinin takım arkadaşıyla çarpışacağını hissettim ve ona göre pozisyon aldım. Sonra top önüme gelince düzgün bir vuruş yaptım. Milletimize önemli bir galibiyet yaşattığımız için mutluyuz” dedi.

‘7’de 6 çok önemli’

Yarın Fransa’yla oynayacakları karşılaşmayla ilgili de yorum yapan Cenk, “Şimdi önümüzde Fransa karşılaşması var. Grupta 7 maçta 6 galibiyet aldık. Bu bizim için çok önemli. İnşallah Fransa karşısından da galip ayrılırız. Beraberlik bile bizim için kötü bir sonuç olmaz” diye konuştu.

Gökmen Özcan