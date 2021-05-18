Cenk Tosun: Hedef 4 yıldız

Ara transfer döneminde Everton’dan Beşiktaş’a kiralık olarak dönen Cenk Tosun, 4 maça çıkıp 3 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti. Erzurumspor karşılaşmasında dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonu kapatan Tosun, şampiyonluk sonrası dün Tivibuspor’dan Metin Pekgüven’e açıklamalarda bulundu. Tosun, “Son maçlarda, son saniyelerde kazanılan şampiyonlukların tadı daha güzel oluyor. Belki talihsiz sakatlıklar vermeseydik,

3-4 hafta önce bitirebileceğimiz bir şampiyonluktu. Sergen hocayla Gaziantep’te birkaç aylık çalışmışlığım vardı. Hoca da kendini büyük takımda başka bir seviyeye çıkarmış. Bize ve şampiyonluğa çok katkısı oldu. Bu kulübün efsanesi, yine tarihe geçti. Bize ve bana katkısı çok oldu. İnşallah böyle devam eder” dedi.

‘Tedavim 6-7 ay sürer’

Son durumu ve gelecek planlarıyla ilgili de konuşan Cenk, “Tedavim iyi geçiyor. Yeni sezona kadar burada tedavi olacağım. Temmuz başı gibi Everton’a döneceğim. Uzun bir süreç. Daha tedavinin başındayız ancak güzel gidiyor. Kendimi iyi hissettiğimde takımla çalışırım daha da iyi olunca maça çıkarım. En az 6-7 ay sürer. Beşiktaş, benim ailem. Bizim de hedeflerimiz var. 4. yıldızı takmaya gayret göstereceğiz. Her sene şampiyonluk için elimizden geleni yapacağız. Everton’a döneceğim ama burası evim. Everton ile sözleşmem bittikten sonra ne olacağını düşünürüz” yorumunu yaptı.



