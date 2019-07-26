Cenk Tosun hakkında bomba transfer iddiası! Müthiş takas...

Beşiktaş'tan rekor bir bedelle transfer olduğu Everton'da son dönemlerde gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yaratan Cenk Tosun'la ilgili Ada basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi. The Telegraph gazetesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Everton kulübünün Wilfried Zaha'yı kadrosuna katabilmek için Crystal Palace'a 60 milyon sterlinin yanı sıra milli futbolcuyu önerdiğini yazdı.

Haberde Merseyside ekibinin 26 yaşındaki Fildişi Sahilli yıldızı önümüzdeki yıllarda Chelsea'ye kaptırmak istemediği ve bu nedenle Crystal Palace'a bir süredir ilgilendiği Cenk'i de teklif ederek transfer konusunda ne kadar ciddi olduğunu gösterdiği belirtildi. Geride kalan sezonda 29 maçta forma şansı bulan Tosun Paşa, fileleri yalnızca 4 kez havalandırabilirken 3 de asist kaydetmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler