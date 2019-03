Cenk Tosun: Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz okul gibi

Cenk Tosun, Ay-Yıldızlı bayrağın altında futbolcu arkadaşlarıyla kucaklaşmanın ve seyirci ile bütünleşmenin muhteşem bir duygu olduğunu dile getirdi. Arnavutluk ve Moldova maçlarını değerlendiren tecrübeli golcü, "Sahada en iyi şekilde mücadele edip yüreğimizi ortaya koyarak 6 puan almanın mutluluğunu yaşıyoruz. İki de iki yapmak çok önemliydi. Milli birlik ve beraberliğe ihtiyacımız vardı. Hocamız 'Ancak biz olursak engelleri aşar büyük başarılara imza atarız' dedi. Tüm oyuncuların hocayı anlamayı başardığını düşünüyorum" diye konuştu.

2020'DE OLACAĞIZ, KARAKTERİMİZDE PES ETMEK YOK

'EURO 2020'de olur muyuz?" sorusuna, "Olmalıyız ve inanıyorum ki olacağız. Bunun için savaşıp, elimizden gelen her şeyi ortaya koyacağız" cevabını veren Cenk, "Milli Takımı'mız, uluslararası kupalarda bir var bir yok. Bu yüzden istikrar yakalamamız gerekiyor. Her şampiyonada katılımcılar arasına adımızı yazdırmalıyız. Üzerimize düşeni yapacağız ve başaracağız. Hiçbir zaman karakterimizde pes etmek olmadı" diye konuştu. Takımın tecrübeli isimleri Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz'a övgüler yağdıran Cenk, "Her şey kitaplarda yazmaz. Emre abinin bu yaştaki hırsı; Burak abinin de saha içinde pozisyon alması, dinamizmi ve duruşu adeta bir okul gibi. Onlardan çok şey öğreniyoruz" ifadelerini kullandı.

ARDEN CENK NEŞE KAYNAĞIMIZ

Cenk Tosun, Ekim 2018'de dünyaya gelen oğlu için de şunları söyledi: Yeni evimize üç ay önce yerleştik. Ailemle birlikte olmak benim için en büyük motivasyon. Arden, bizim için neşe kaynağı oldu. Ailemize katılması mutluluğumuzu daha da artırdı.

TÜRKİYE'DEN GELEN TEKLİFLERE KAPALIYIM

Premier Lig'e dönmek için gitmediğini belirten Cenk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Daha orada yaşayacağım çok şey var. Türkiye'den gelen tekliflere kapalıyım. Avrupa'da uzun yıllar devam etmek istiyorum. Everton'la 3.5 yıllık sözleşmem var. Amacım daha fazla süre alabilmek. İspanya'dan ve İngiltere'den teklifler alıyorum. Kulübe, 'İsterseniz kiralık gider, daha güçlü dönerim' dedim. Ancak bana ihtiyaçları olduğunu söylediler. İngiltere'deki performansımla ülkemi en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyorum."

ADA'DA SES GETİRDİ

Cenk Tosun'un Moldova maçına attığı iki golle damga vurması İngiltere'de de yankı buldu. Daily Mail gazetesi, Türkiye'nin Moldova'yı ezdiğini ve Cenk Tosun'un öne çıktığını belirtirken Sky Sports ve The Guardian, yıldız futbolcunun performansına övgüler yağdırdı.

18

Cenk Tosun milli formayı 37 kez giyerken 13 gol attı. Ayrıca 5 asist yaparak skora 18 kez katkı sağladı.

(Sabah)