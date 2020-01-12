Cenk Tosun Crystal Palace’da sahne aldı!

Beşiktaş’ın transferini çok istediği ancak TFF’nin bütçe kısıtlamasını aşamadığı için kadrosuna katamadığı eski futbolcusu Cenk Tosun, önceki gün Everton’dan sezon sonuna kadar Crystal Palace’a transfer olmuştu. Ayağının tozuyla idmana da çıkan Cenk, dün takımının Arsenal’le sahasında 1-1 berabere kaldığı mücadelenin ikinci yarısında forma şansı buldu.

68. dakikada Max Meyer’in yerine oyuna giren milli futbolcumuz, istekli bir görüntü sergilese de skora etki edecek bir oyun ortaya koyamadı. Maçın 12. dakikasında ilk golü, konuk ekipten Pierre- Emerick Aubameyang attı. 54’te Palace, Jordan Ayew’le beraberliği sağladı. Aubameyang, 67’de rakibine yaptığı sert faul sonrası kırmızı kartla oyundan atıldı.