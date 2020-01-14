Cenk Tosun Crystal Palace transferin detaylarını açıkladı

Milli oyuncu Cenk Tosun, 2019-20 sezonu ara transfer döneminde Everton'dan kiralık olarak Crystal Palace takımına geçti. Cenk Tosun, transferin detaylarını ilk kez açıkladı. Golcü oyuncu, 2020 Avrupa Şampiyonası'na hazır olmak için bu kararı verdiğini söyledi.