Cenk Tosun Crystal Palace transferin detaylarını açıkladı
Premier Lig'de Everton takımında ara transfer döneminde Crystal Palace takımına geçen Milli oyuncu Cenk Tosun ilk açıklamasını yaptı. Cenk Tosun, Euro 2020'ye hazır olmak için böyle bir karar verdiğini söyledi
Milli oyuncu Cenk Tosun, 2019-20 sezonu ara transfer döneminde Everton'dan kiralık olarak Crystal Palace takımına geçti. Cenk Tosun, transferin detaylarını ilk kez açıkladı. Golcü oyuncu, 2020 Avrupa Şampiyonası'na hazır olmak için bu kararı verdiğini söyledi.