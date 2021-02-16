Siyah-Beyazlılar’ın yeni golcüsü Cenk Tosun, Kara Kartal’daki ikinci macerasına, Türkiye Kupası’ndaki Konyaspor maçıyla başlamıştı. Ara transfer döneminde Everton’dan sezon sonuna kadar kiralanan tecrübeli futbolcu, ilk lig mücadelesine ise dün çıktı. Yedek kulübesinde başladığı oyuna 62. dakikada Vincent Aboubakar’ın yerine dahil olan Milli futbolcu, 89 ve 90+4’te attığı gollerle 3-0’lık galibiyetin en önemli mimarı oldu. Beşiktaş formasıyla 2014-18 yılları arasında görev yaptığı ilk dönemdeki son lig maçına 23 Aralık 2107’deki Sivasspor maçıyla çıkan Cenk, tam 1150 gün sonra Süper Lig’e geri dönüp golünü attı.

‘Atiba’ya saygı duyuyorum’

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan başarılı futbolcu, “Yuvama döndüm. Beşiktaş’ı şampiyon yapmaya geldim. Arkadaşlarıma destek olmaya geldim. Bana da iyi geldi, uzun süreden sonra takımıma golle katkı verdim. Rakiplerin kazandığı haftada kazanmamız şarttı. İnşallah günün sonunda bu sene şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Sahada her şeyimi vereceğime söz veriyorum” sözlerini sarf etti. Takım kaptanı Atiba Hutchinson’la ilgili olarak da konuşan Cenk, Atiba’ya inanılmaz saygı duyuyorum. Her geçen gün daha fazla koşuyor. Allah onun yaşında bize de böyle fit olmayı ve maç oynamayı nasip etsin” yorumunu yaptı.



