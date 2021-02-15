Süper Lig’in 25. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 yendi. Attığı 2 golle takımına galibiyeti getiren isim olan Cenk Tosun, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi. Beşiktaş'ı şampiyon yapmaya geldiğini vurgulayan Cenk, "Beşiktaş'a asla veda etmedim. Yuvaya döndüm. Beşiktaş'ı şampiyon yapmaya geldim. Rakiplerimizin kazandığı bir hafta, bizim de kazanmamız şarttı. Sahada her şeyimi vereceğime söz veriyorum. Attığım golü çocuklarıma, aileme armağan ediyorum." diye konuştu.

Takım kaptanı Atiba'ya övgüler yağdıran tecrübeli oyuncu, ''Atiba'ya inanılmaz saygı duyuyorum. Her maç oynuyor. Allah onun yaşında bu kadar fit olmayı bize de nasip etsin.'' dedi ve sözlerini noktaladı.