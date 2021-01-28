Beşiktaş yönetimi ile görüşen Cenk Tosun, kulüplerin anlaşması halinde Beşiktaş'a döneceğini aktardı. 29 yaşındaki futbolcu, "Everton ile Beşiktaş'ın anlaşması halinde yeniden siyah beyazlı formayı giymeye hazırım. Sezon sonuna kadar Beşiktaş'a katkı sağlamak isterim. Eğer Everton transfere onay verirse benim için sorun olmaz." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Everton'da 7 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu 1 gol attı.

Cenk Tosun, haziran ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi düzenli forma giymek istiyor.

NTV Spor







