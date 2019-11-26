Devre arası Burak Yılmaz’ın yanına deneyimli bir golcü daha transfer etmek isteyen Beşiktaş’a, Cenk Tosun fırsatı doğdu.

Çünkü Everton’da zor günler geçiren milli yıldız, şu anda taraftarların hedefi durumunda. Norwich City yenilgisinden sonra, “Everton’u terk et” diye kampanya başlatan taraftarlar, onun gösterdiği performanstan şikayet etti. İngiliz basını da 27 milyon pounda mal olduğunu öne sürdükleri Cenk Tosun için, “Onun üzerinde yoğun beklentiler vardı. Dönemin Everton menajeri Sam Allardyce’in, ‘Zihinsel olarak çok güçlü’ dediği ve övdüğü Cenk Tosun, yeteneklerini de golcülüğünü de gösteremedi. Ne yazık ki hem Everton için hem taraftar için durum bu” yorumunda bulundu.

Burak’la milli hazırlık olur

Cenk’in kulüp için oynadığı 48 maçta, 10 gol attığını belirten basın, Norwic karşısında silik bir görüntü verdiğini ve 4 gol fırsatından yararlanamadığını vurguladı. 28 yaşındaki oyuncunun kötü performansından sonra, taraftarın ona tepkisinin arttığı da belirtildi. Cenk Tosun’a yönelik bu kampanya, Beşiktaş’ın onu geri kazanmasının önündeki engelleri de ortadan kaldırdı. Siyah-Beyazlılar, ara transfer döneminde en kötü olasılıkla kiralık olarak Cenk Tosun’u geri kazanabilir. Bu milli golcünün Burak Yılmaz’la birlikte oynayıp, Euro 2020’ye uyumlu ve hazır bir şekilde gitmesinin de yolunu açar.

Fena gol değil

Cenk Tosun da basın ve taraftarlarca kendisine yönelik yapılan insafsız eleştirilere sosyal medya hesabından örtülü bir karşılık verdi. Net bir şekilde yapılan eleştirileri cevaplamaktan kaçınan Cenk Tosun, UEFA Champions League’nin Beşiktaş formasıyla attığı goldeki paylaşımını twetter’dan güncelledi. “Fena gol değil sanki” mesajıyla yapılan paylaşımın altına çok sayıda, “Beşiktaş’a dön” yorumu geldi. (Akşam)