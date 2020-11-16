Cenk Tosun ateşi yaktı

Sakatlığını atlatmasının ardından Hırvatistan mücadelesiyle birlikte Ay-Yıldızlılar’a geri dönüş yapan 29 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve bir asistlik performansı sonrasında aynı etkili görüntüyü dün akşam Rusya karşısında da sürdürdü. Maçın 24. dakikasında Andrey Semenov’u Rusya ceza alanı önündeki ikili mücadele sonrası oyundan attıran tecrübeli futbolcu, sonrasında maçın 52. dakikasında takımının 3. golüne penaltıdan imza attı. 44’üncü Milli maçında 18. golüne ulaşan Cenk, ek olarak Ay-Yıldızlılar’da 5. kez kaptanlık pazubandını taşıyarak bu alanda hocası Şenol Güneş’i de yakaladı.