Rusya maçında A Milli Takım adına son golü penaltıdan atan Cenk Tosun böylece kırmızı-beyazlı forma altında 18. golünü atmış oldu. Kaptan olarak sahaya çıkan Cenk Tosun, böylece A Milli Takım forması altında faal oyuncular arasında en aktif ikinci oyuncu oldu ve Arda Turan'ı geçti

Cenk Tosun 44 maçta 18 gol atarken 5 gün önce Hırvatistan'a karşısında da penaltıdan bir gol atmıştı

A Milli Takım adına en çok gol atan faal oyuncular

24 - Burak Yılmaz

18 - Cenk Tosun

17 - Arda Turan

10 - Hakan Çalhanoğlu, Umut Bulut