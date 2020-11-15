Cenk Tosun Arda Turan'ı geçti! Faal en golcü ikinci oyuncu...
Rusya maçında A Milli Takım adına penaltıdan son golü atan Cenk Tosun böylece kırmızı-beyazlı forma altında 18. golünü atmış oldu. Cenk Tosun böylece A Milli Takım forması altında Arda Turan'ı geçti ve faal en golcü ikinci isim oldu
Rusya maçında A Milli Takım adına son golü penaltıdan atan Cenk Tosun böylece kırmızı-beyazlı forma altında 18. golünü atmış oldu. Kaptan olarak sahaya çıkan Cenk Tosun, böylece A Milli Takım forması altında faal oyuncular arasında en aktif ikinci oyuncu oldu ve Arda Turan'ı geçti
Cenk Tosun 44 maçta 18 gol atarken 5 gün önce Hırvatistan'a karşısında da penaltıdan bir gol atmıştı
A Milli Takım adına en çok gol atan faal oyuncular
24 - Burak Yılmaz
18 - Cenk Tosun
17 - Arda Turan
10 - Hakan Çalhanoğlu, Umut Bulut