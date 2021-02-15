Cenk Tosun Ankara ile bıraktı, Ankara ile döndü

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna yeniden dahil ettiği Cenk Tosun, Ankara'da oynanan Gençlerbirliği maçıyla gollerine devam etti. En son 2017 Aralık ayında Ankaraspor'a gol atan Cenk Tosun bir başka Ankara ekibine karşı goller bularak dönüş yaptı

Cenk Tosun böylece Süper Lig'de 87 gole ulaştı. Deneyimli golcü Gençlerbirliği karşısında ise 4 gol kaydetmiş oldu