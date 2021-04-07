Beşiktaş devre arasında kadrosuna kattığı Cenk Tosun, yaklaşık 3,5 yıl sonra Vodafone Park'ta Siyah-Beyazlı forma ile sahaya çıktı. Premier Lig kariyeri öncesi Cenk Tosun en son 28.12.2017 tarihinde bu stadyumda maça çıkmıştı

Cenk Tosun Türkiye Kupası'nda oynanan bu maçta Ankaraspor'a (o zamanki adıyla Osmanlspor'a) 1 gol atmıştı. Cenk Tosun, Alanyaspor maçında da ilk şutunda golünü attı. Cenk Tosun böylece 2020-21 sezonunda Süper Lig'de 3 gole ulaştı.

Vodafone Park'ta en golcü Cenk Tosun

Cenk Tosun, Alanyaspor maçında attığı golle Vodafone Park'ta 19. kez Süper Lig golü attı ve bu alanda ilk sıraya geçti