Sezon başında Altay'dan Fransa'nın Olympique Lyon takımına transfer olan Cenk Özkaçar, özel açıklamalara yaptı.





Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Cenk, "Adaptasyon sürecimi hemen hemen tamamlamış durumdayım. Çalışmalarımı tüm gücümle sürdürüyorum. Her gün kendimi geliştiriyorum. Fransızcamı da öyle. Saha içerisinde anlaşmak konusunda hiçbir sorunum yok. Gündelik hayatta da gittikçe daha iyi konuşacağım" dedi.

"Garcia çabuk ve atletik olduğumu söylüyor"

Teknik direktör Rudi Garcia'nın kendisiyle düzenli olarak konuştuğunu belirten genç stoper, "Garcia boyuma göre çabuk olduğumu, atletik bir yapıya sahip olduğumu söylüyor. Tek eksiğim Avrupa futboluna alışmak ve bunu kendi futboluma yansıtmak olduğunu söylüyor. Ben de bunu gerçekleştirmek için çalışıyorum. Buradaki antrenman farkını çok hissettim. Saha içerisinde fiziksel ve taktik olarak çok yoğun bir çalışma oluyor. Antrenman öncesi sonrası fitness yapıyoruz. Ben de kendi sınırmlarımı sürekli zorlayarak, başarılı olmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

"Marcelo çok yardımcı oluyor"

Önceki yıllarda Galatasaray 'da oynayan Denayer ile Beşiktaş 'ta oynayan Marcelo ile Lyon'da takım arkadaşı olan Cenk, "Bana olan yaklaşımları çok iyi, bana çok destek verdiler. Özellikle Marcelo bana çok şey öğretiyor. Saha içerisinde daha soğukkanlı olmam gerektiğini söylüyor. Golf oynamak gibi saha dışında yapabileceklerim konusunda önerileri oluyor. Gerçekten bana olan desteği çok büyük" dedi.

"Kiralık olarak bir başka takımda oynayabilirim"

Devre arasında kiralık olarak bir takıma gitmek şeklinde bir düşünce olduğunu belirten Cenk Özkaçar, "Adaptasyom sürecimi Lyon'da tamamlamanın doğru olduğu düşünüldü. O nedenle bir başka takıma kiralık gitmedim. Buradaki performansıma bağlı olarak sezon sonunda Türkiye'de ya da bir başka ülkede kiralık olarak bir takımda oynayabilirim. Ama benim nihai amacım uzun yıllar Avrupa'da kalmak" ifadelerini kullandı.

"Burak Yılmaz 7-24 ara diyor"

Lig 1'de takımının iyi gittiğini belirten Cenk Özkaçar, "İyi gidiyoruz; amacımız şampiyon olmak. Umarım ben de Avrupa'daki ilk sezonumda şampiyonluk yaşamış olurum. Lille'de oynayan Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı ile görüşüyoruz. Burak ağabey her zaman bana '7-24 beni arayabilirsin, hiç çekinme' diyor. Burada beni hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Alışmamda onların çok büyük etkisi var" dedi.

"Hollanda'yı yendik Depay'a takılıyorum"

A Milli Takım'ın Hollanda galibiyetinin Memphis Depay ile aralarında bir şakalaşma hâline geldiğini belirten Cenk, "Benim yüzümdeki mutluluğu sorguluyor. Onları yendiğimiz için mutlu olduğumu görüyor ve bana takılıyor. Milli takımın maça çok iyi başladığını, kontrataklarda çok etkili olduğunu söylüyor. Ben gülüyorum. 'O da yendiniz ya tabii ki gül' diyor. Şakalaşıyoruz. Memphis çok mütevazı bir insan. Geldiği yeri hazmetmiş, çok olgun ve başarılı bir futbolcu. Bana en çok yardımcı olan insanların başında geliyor. Bizim için gurur verici. Ben de Avrupa'da kendimi ispatlayıp, Milli Takım'da olmayı istiyorum. Hedefim bu..." ifadelerini kullandı.

"Altay'ın Süper Lig'e çıkmasını istiyorum"

Altay'ın Süper Lig'e çıkabileceğini düşündüğünü ifade eden Cenk, "Umarım direkt çıkar Altay olmazsa play-offtan. Benim yetiştiğim kulüp ve benim için her zaman özel bir yere sahip olacak. Maddi ve manevi olarak çok şey kazandırdığım için çok mutlu oldum" dedi.