Cenk Özkacar’dan Altay’a veda: Yaşamımın en büyük parçasıydı

Altay'dan Olympique Lyon’a transfer olan Cenk Özkacar, İzmir ekibine veda etti. Altay Kulübü'nün Twitter hesabından yayınlanan videoyu seslendiren Cenk Özkacar, takıma geldiğinde 14 yaşında, profesyonel sözleşme imzaladığında ise 18 yaşında olduğunu hatırlattı.

O gün yaşadığı duyguları tarif etmesinin mümkün olmadığını belirten Cenk Özkacar, şunları kaydetti:

"Çünkü burası çocukluğum, gençliğim, evimdi. Kısacası Altay Spor Kulübü benim yaşamımın en büyük parçasıydı. Şimdi ayrılık vakti geldi. Genç yaşımda çıkmış olduğum bu heyecanlı yolda asla yalnız yürümeyeceğime ve bana tüm büyük Altay camiasının destek olacağına yürekten inanıyorum. Her zaman yanımda olan ve gelişmem için çaba sarf eden tüm hocalarıma, futbolcu ağabey ve kardeşlerime, personellerimize, büyük Altay’ın büyük taraftarına, aileme ve en başından beri bana inanan ve güvenen, her koşulda yanımda olan başkanımız Özgür Ekmekçioğlu’na teşekkür ederim. Şimdi ayrılık vakti olsa da gönlüm her zaman büyük Altay’ın büyük taraftarıyla ve hepinizle olacak. Hakkınızı helal edin."

Genç futbolcu, yeni kulübünün kendisi için yaptığı paylaşıma da Fransızca olarak, "Burada olduğum için çok mutluyum." yanıtını verdi.

Altay Kulübünün sosyal medya hesabındaki bir diğer paylaşımda ise Olympique Lyon Sportif Direktörü Bruno Cheyrou ve idari ekibine transfer sürecindeki yardımları için teşekkür edilerek, "Şimdi çocuğumuz sizin kanatlarınızın altında olacak." ifadeleri kullanıldı.