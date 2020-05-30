Trabzonspor'un Altay'ın genç stoperi Cenk Özkaçar transferinde sona geldiği mutlu sona yakın olduğu gelen haberler arasındaydı. Genç futbolcu ile büyük oranda el sıkışan Fırtına'nın İzmir ekibiyle de bonservis pazarlıklarında sona yaklaştığı ifade edilmişti. Cenk için düğmeye basan Aslan, önce İzmir ekibini ikna etmeye çalışacak. Fatih Terim'in büyük potansiyel olarak gördüğü Cenk için tüm imkanlar zorlanacak. Galatasaray'ın hedefi hem Trabzonspor'a transfer çalımı atmak hem de önümüzdeki sezonlarda gelmesi gündemde olan yabancı sınırı için savunmasını güvene almak. Marcao ve Luyindama'ya, Avrupa'dan ilginin olması da Aslan'ın stoper transferine yoğunlaşmasını sağlıyor.

Cenk Özçakar kimdir?

Profesyonel futbol hayatına Altınordu altyapısında başlayan Cenk Özkacar 2000 yılında İzmir'de doğdu. Stoper mevkinde görev yapmasının yanı sıra sol bekte de oynayabilen Cenk, 1.90 boyunda. Güncel değeri 175 bin Euro olan genç futbolcu Altay kulübünde forma giyiyor. Bu sezon 9 maçta görev alan Özkacar, 705 dakika sahada kaldı. Altay'da profesyonel olan genç oyuncu, geçen sezon kiralık olarak 3´üncü Lig'de Karacabey Belediyespor'da oynamıştı.

Cenk Özçakar'ın hedefi A Milli Takım...

Cenk Özkaçar, kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında, takımda stoper pozisyonunda oynayan İbrahim Öztürk, Abdülkerim Bardakcı, Hamit Yıldız ve Gençer Cansev'den çok şey öğrendiğini belirtti.

Onlarla şampiyonluklar yaşadığını aktaran Cenk Özkaçar, "Ümit Milli Takım'a çağrılmıştım. Fakat en büyük hayalim Altay ile Süper Lig'de forma giyip sonra da A Milli Takım'da oynamak." ifadelerini kullandı.

Cenk Özkaçar, teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın verdiği program dahilinde idmanlarını sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Koronavirüs tüm dünyayı etkiledi ve futbol da bundan etkilendi. Yalçın Koşukavak hocamızın gelişinden sonra takım olarak iyi bir form grafiği yakalamıştık. İlk ikiden Süper Lig hesapları yapıyorduk. Ancak liglere ara verildi. Bu durum psikolojik olarak beni üzdü çünkü hedefe kilitlenmiştik. Tüm olumsuzluklara rağmen Altay Spor Kulübü olarak yaşanan süreci iyi şekilde geçirdiğimizi düşünüyorum. İnşallah bu salgın bir an önce biter ve çalışmalarımıza başlarız."



