Cengizhan Akgün: Bizi bu inanç şampiyon yapacak

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin genç futbolcusu Cengizhan Akgün, "Şampiyonluğa sadece biz değil, kulüpteki herkes inanmış durumda. Bizi bu inanç şampiyon yapacak." dedi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı 3 maçta 2 gol atarak dikkatleri çeken 20 yaşındaki Cengizhan, yaptığı açıklamada, altyapıda oynadığı dönemlerde geceleri uyumadan önce A takımın hayalini kurduğunu söyledi.

A takım formasıyla ilk golünü kupada Diyarbekirspor maçında atan Cengizhan, "Dediğim gibi hep hayal ediyordum. Hayalim şöyleydi; A takımla bir maça çıkacağım ve 90. dakikada attığım golle maçı kazanacağız. Pozisyondan önce çok yorulmuştum, aslında oraya koşmayacaktım. Ama sonra 'şuraya gideyim belki top bana gelir' dedim. Golü attım." ifadelerini kullandı.

Bu maçtan önce takımın tecrübeli isimleri Selçuk Şahin, Mert Nobre ve Hakan Arıkan'ın kendisine tavsiyelerde bulunduğunu aktaran genç oyuncu, "Biz burada aile gibiyiz. Bizim gol sevinçlerimizden de bunları görebilirsiniz. Tüm gol sevinçlerinde kulübedekiler sahaya giriyor, biz kulübeye koşuyoruz. Tam bir birliktelik havası var." diye konuştu.

Taraftara desteklerinden dolayı teşekkür eden Cengizhan, ilk yarısını lider tamamlamayı garantiledikleri Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluğa ulaşacaklarına olan inancını dile getirdi.

"Tesiste kim varsa inanmış durumda. Bizi bu inanç şampiyon yapacak"

Cengizhan, taraftarlar ve şampiyonluk hedefine ilişkin şunları kaydetti:

"Taraftarlarımız her şehirde arkamızdalar. Bizim işimizi onlar çok kolaylaştırıyor. Umarım onlara çok güzel bir şampiyonluk hediye edebiliriz. Şampiyonluğa sadece biz değil, kulüpteki herkes inanmış durumda. Güvenlik görevlisi ağabeyler, tesisimizi her sabah pırıl pırıl yapan ablalar, her gün yemeğimizi hazırlayan mutfak ekibimiz… Tesiste kim varsa inanmış durumda. Bizi bu inanç şampiyon yapacak."





Teknik direktör Erkan Sözeri'nin kendisine büyük desteği olduğunu vurgulayan Cengizhan, "Beni sürekli uyarıyor, hatalarımı söylüyor. Bunlar ne moralimi bozuyor, ne de beni durduruyor. Çünkü hocam ne diyorsa ne söylüyorsa benim iyiliğim için yapıyor. Bunun farkında olarak çok çalışıyorum." şeklinde konuştu.