İtalyan basınında Fiorentina'nın kanat oyuncusu transferi yapacağı ve bu bölge için adaylardan birinin de Milli oyuncu Cengiz Ünder olduğu yazılmıştı. Listede yer alan Gonçalo Guedes ve Nico Gonzalez'den Arjantinli isim Fiorentina'ya imza attı.

Stuttgart takımı üç sezon geçiren ve toplamda 79 maça çıkıp 24 gol atan Nicolas Gonzalez, 27 milyon Euro bonservis ile Serie A ekibine transfer oldu.