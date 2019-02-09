Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısından bu yana sergilediği performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşinden koşturmaya başlamıştı.

Kulübüyle olan kontratı 2022 yazında sona erecek olan Ünder için 50 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirlendiği ve 21 yaşındaki oyuncuyu Arsenal ve Bayern Münih başta olmak üzere pek çok kulübün istediği öne sürülmüştü.

Çıkan tüm dedikodulara rağmen ocak ayında takımında kalan Cengiz'le ilgili İtalyan basınından gündem yaratan bir iddia geldi.

Ülkede yayım yapan Calcio Mercato adlı internet sitesinin haberine göre Roma, milli oyuncuya yeni bir sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor. Haberde yıllık kazancı 1 milyon euro dolaylarında olan Cengo'nun maaşının 3 katına çıkarılacağı öne sürüldü.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler