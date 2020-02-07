Cengiz Ünder'e Avrupa devleri talip olmaya devam ediyor. Bilindiği üzere Portekizli menajer milli yıldızın transferi için onay vermiş, Tottenhma ve Roma görüşmelere başlamıştı.

Bir son dakika gelişmesi de İtalya'dan geldi! Ligde son yıllarda kötü günler geçiren dünya devi Milan transferde bombaları patlatmak için girişimlere şimdiden başladı.

SUSO'NUN YERİNE GELİYOR

Milan'ın Cengiz Ünder'i Sevilla'ya kiraladığı Suso'nun yerine düşündüğü belirtildi. Sevilla, Suso'yu bonservisiyle almak isterse Milan'a 40 milyon euro ödemek zorunda...

PIOLI'DEN OLUMLU RAPOR

Milan'da teknik direktör Stefano Pioli'nin Cengiz Ünder için olumlu rapor hazırladığı ve yönetime transferin bitirilmesi için talepte bulundu.

YA MİLAN YA TOTTENHAM

Sevilla, Suso'nun bonservisini alırsa Milan bu parayı Cengiz Ünder transferinde kullanacak. Cengiz Ünder yaz transfer döneminde Tottenham ve Milan'dan yana tercih kullanacak.

SAKATLIKLAR PEŞİNİ BIRAKMADI

Milli yıldız bu sezon sakatlıklar nedeniyle Roma'da fazla süre alamadı. 22 yaşındaki yıldız sadece 17 karşılaşmada görev yaptı ve 2 gol kaydetti.

İKİ MİLLİ YILDIZ MILAN'DA BULUŞABİLİR

Milan'ın Cengiz Ünder transferini gerçekleştirmesi halinde milli takımın iki yıldızı dünya devinde buluşmuş olacak. (Skorer)