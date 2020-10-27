Avrupa’da Türk yıldızlarımız, geçtiğimiz haftaya damgasını vurdu. İngiltere Premier Ligi’nde Çağlar Söyüncü’nün sakatlığı sebebiyle forma giymediği maçta Leicester, Arsenal deplasmanında bir diğer lejyonerimiz Cengiz Ünder’in harika performansıyla galibiyete ulaştı. Leicester’ın hocası Brendan Rodgers, 75’te Cengiz’i oyuna aldı. Milli futbolcumuz, 5 dakika sonra savunma arkasına harika bir koşu yaptı ve Jamie Vardy’ye pası vererek, 3 puanı getiren golün asistini yaptı. Tecrübeli oyuncumuz, taraftarların oylarıyla da maçın en iyi oyuncusu seçildi. Rodgers, “Golümüz maçtaki en kaliteli anlardan biriydi. Cengiz'in topu kontrol edişi ve öne doğru sürüşü muhteşemdi. Çok kaliteli bir oyuncu” yorumunu yaptı.

2018’den sonra ilk Lille oyuncusu

Cengiz, Ada’yı sallarken dün Fransa Ligue 1’de Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı ile birlikte Lille forması giyen Burak Yılmaz, takımının Nice’le deplasmanda 1-0 yenik durumdayken sahneye çıktı. Burak, 58’de attığı golle Lille’in sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılmasını sağladı. Teknik direktör Galtier, 79’da oyundan çıktığı için kendisine tepki gösteren Burak için “35 yaşında ve hâlâ son ana kadar oynamak istiyor, hırsını kaybetmemiş" dedi. Bu arada Burak, ligde Rafael Leao’dan (2018) sonra üst üste 4 lig maçında da fileleri sallayan ilk Lille oyuncusu olarak da tarihe geçti.