A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'taki ilk maçında yarın saat 21.45'te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Faroe Adaları'nı konuk edecek. Yarın oynanacak karşılaşma öncesinde de Cengiz Ünder, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hedeflerinin oynayacakları 4 maçı da kazanmak olduğunu dile getiren Cengiz Ünder, "İyi hazırlandık. Sezon sonları zor geçiyor. Hedefimiz 4 maçı da kazanmak. Herkesin hedefi bu. İyi hazırlanıyoruz. Bütün maçları kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

"BURAK AĞABEY BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR OYUNCUYDU"

Burak Yılmaz'ın kendileri için çok önemli bir futbolcu olduğunu, tecrübeli golcünün milli takımı bırakmasıyla yeni bir dönem başladığını ifade eden Cengiz Ünder, "Burak ağabey uzun yıllar milli takıma hizmet etmiş bir isim. Bizim için önemli bir oyuncuydu. Kaptanımızdı. Onun gidişine çok üzülmüştük ama artık yeni bir dönem başlıyor. Genç bir takımız. Herkesin farklı bir sorumluluğu var. Bu sorumlulukları üstlenerek en iyi şekilde, tekrardan en iyi yerlere gelmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"İLERLEYEN DÖNEMLERDE ÇOK İYİ İŞLER YAPACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Milli takımın uzun vadede çok başarılı olacağına inandığını kaydeden 24 yaşındaki kanat oyuncusu, "Benim açımdan her şey çok güzel geçti. İyi oynadım. Kendimi iyi durumda görüyorum. Sahaya çıktığımda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. İyi oynadığımı da düşünüyorum. Milli takımlarda da öyle. Ancak bu bana asla yetmiyor. Kendime daha üst hedefler koyuyorum. Bunları başarmak için elimden geleni yapıyorum. Şu anda bütün önceliğim önümüzdeki 4 maçı milli takımla iyi geçirmek. Uzun vadede de çok çok başarılı bir takım haline gelmek. Bunu yapabileceğimize de inanıyorum. İlerleyen dönemlerde çok iyi işler yapacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"GENÇ YAŞIMDA AVRUPA'YA ÇIKTIM, VERDİĞİM EN DOĞRU KARARLARDAN BİR TANESİYDİ"

Futbol kariyerinde verdiği en doğru kararlardan bir tanesinin de genç yaşta Başakşehir'den Roma'ya gitmek olduğunun altını çizen Cengiz Ünder, sözlerini şöyle noktaladı:

"Genç yaşımda Avrupa'ya çıktım. Başakşehir'den Roma'ya gitmek, hayatımda verdiğim en doğru kararlardan bir tanesiydi. Benim için çok özel seneler geçti. Her zaman Avrupa hedefim vardı. Şimdi ordayım ve umarım uzun yıllar Avrupa'da oynarım. En büyük hayallerimden birisi de futbolu Avrupa'da bırakmak. İnşallah bunu gerçekleştirebilirim. 3 ülkede oynadım. Hepsinden farklı şeyler öğrendim. Özellikle İtalya'da taktiksel, İngiltere'de fiziksel, Fransa'da daha güçlü bir oyun... Her zaman kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Şu anda daha tecrübeli bir oyuncuyum. Bunu bu sene gösterdiğimi düşünüyorum. Umarım bir sonraki sene benim için daha iyi olur. Her şeyi öğrendim. Kendimi eskisinden daha güçlü hissediyorum."

