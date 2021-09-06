Cengiz Ünder: Sahaya kazanmak için çıkacağız!

A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçında Hollanda'ya konuk olacak. Milli futbolculardan Cengiz Ünder, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İki takımın da iyi durumda olduğunu vurgulayan Cengiz, ''Hollanda'yı ilk maçta yendik. Zor bir maç geçecek, iki takım da iyi. Sahaya kazanmak için çıkacağız, bunu da yapabilecek güçteyiz.'' diye konuştu.

Büyük maçlarda iyi oynadıklarının altını çizen yıldız oyuncu, "Kendimi çok iyi durumda hissediyorum. Umarım yarın sahada istediklerimi yapabilirim. Büyük maçlarda iyi oynuyoruz. Yarın da bunu gösterebileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



