A Milli Takım'ın Rusya galibiyetinde önemli pay sahiplerinden Cengiz Ünder, maçın ardından TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Cengiz Ünder, "İlk maçta da elimizden kaçırmıştık. Rusya'ya karşı sanıyorum ilk kez galip geldik. Golü şöyle anlatayım; Kaan'dan o ası bekliyordum, aldım uzak direğe doğru vurdum, direkten içeri girdi. Rusya'da direkten dönmüştü bu kez gol oldu, çok şükür galip geldik."

Cengiz Ünder, Formula 1 yarışı hakkında da konuştu. Cengiz Ünder, "Formula 1'in yeniden İstanbul'da olması ülkemiz açısından çok önemliydi. Hamilton'ı tutuyordum aslında, sürpriz olmadı. İyi bir yarış geçirdi, onu da tebrik ediyorum." şeklinde kaldı