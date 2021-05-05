Roma'da teknik direktörlük koltuğu için Jose Mourinho ile anlaşılmasının ardından milli futbolcu Cengiz Ünder'in İtalyan kulübündeki geleceği merak konusu.

İtalya'nın önde gelen gazetesi La Gazzetta dello Sport'un haberine göre milli futbolcumuz, sezon sonu kiralık olarak oynadığı Leicester City'den Roma'ya geri dönecek. Cengiz'in Portekizli çalıştırıcının takımında önemli roller alması bekleniyor. Ayrıca Nicolo, Pellegrini ve Mkhitaryan'ın da Mourinho'nun kadroda tercih edeceği isimler olacağı belirtildi.





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Kaleye takviye isteyebilir

Haberde 58 yaşındaki tecrübeli teknik adamın kaleye takviye yapabileceği vurgulanırken Wolves'ten Rui Patricio ile Olimpiakos'lu Jose Sa, ön plana çıkan futbolcular. Öte yandan Mourinho'nun Tottenham'dan eski öğrencileri Eric Dier ve Pierre Emile Hojbjerg'i takıma dahil edebileceği ileri sürüldü.