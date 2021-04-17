Cengiz Ünder Roma'ya geri dönüyor
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder Roma'ya geri dönüyor. Bu sezon sakatlıklarla boğuşan 23 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde beklentileri karşılayamadı.
İtalyan basını milli futbolcu Cengiz Ünder'in Leicester City'deki geleceğiyle ilgili önemli bir iddiada bulundu.
Football Italia'da yer alan habere göre İngiliz ekibi, 23 yaşındaki futbolcuyla yeni bir sözleşme imzalamaya yanaşmıyor ve Cengiz, sezon sonu Roma'ya geri döncek. Haberde ayrıca, Alman ekibi Leipzig'te kiralık olarak oynayan Justin Kluivert'in de sezon sonunda İtalyan ekibine dönebileceği belirtildi.
İlgili Haberler
19 maçta 5 gole katkı yaptı
Sezon başında Leicester City'ye kiralanan Cengiz Ünder, lacivert beyazlılarla çıktığı 19 maçta 2 gol 3 asistlik performans sergiledi. Milli futbolcu, bu sezon sık sık sakatlanması nedeniyle İngiliz ekibinde beklentileri karşılayamadı.