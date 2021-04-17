İtalyan basını milli futbolcu Cengiz Ünder'in Leicester City'deki geleceğiyle ilgili önemli bir iddiada bulundu.

Football Italia'da yer alan habere göre İngiliz ekibi, 23 yaşındaki futbolcuyla yeni bir sözleşme imzalamaya yanaşmıyor ve Cengiz, sezon sonu Roma'ya geri döncek. Haberde ayrıca, Alman ekibi Leipzig'te kiralık olarak oynayan Justin Kluivert'in de sezon sonunda İtalyan ekibine dönebileceği belirtildi.

19 maçta 5 gole katkı yaptı

Sezon başında Leicester City'ye kiralanan Cengiz Ünder, lacivert beyazlılarla çıktığı 19 maçta 2 gol 3 asistlik performans sergiledi. Milli futbolcu, bu sezon sık sık sakatlanması nedeniyle İngiliz ekibinde beklentileri karşılayamadı.