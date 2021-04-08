Cengiz Ünder Roma'ya geri dönüyor
Sezon başında Roma'dan İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'ye kiralanan milli futbolcu Cengiz Ünder, İtalyan ekibine geri dönmeye hazırlanıyor. Leicester'ın sezon sonunda 23 yaşındaki futbolcunun 20 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacağı öğrenildi.
Premier Lig ekibi Leicester City, milli futbolcu Cengiz Ünder'i gelecek sezon takımda tutmamam kararı aldı.
Telegraph gazetesi muhabiri John Percy, sezon başında Roma'dan Leicester City'ye kiralanan milli futbolcunun sezon sonunda İtalyan ekibine geri döneceğini paylaştı. Leicester City oyuncuyu 20 milyon sterlin'lik satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattı ancak İngiliz ekibi bu opsiyonu kullanmayacak.
19 maçta 5 gole katkı
Leicester City formasıyla bu sezon şu ana kadar 19 resmi maça çıkan Cengiz Ünder, 2 gol atıp 3 asist yaptı. Milli futbolcunun İtalyan ekibi Roma ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
https://twitter.com/JPercyTelegraph/status/1379862547470385156