Premier Lig ekibi Leicester City, milli futbolcu Cengiz Ünder'i gelecek sezon takımda tutmamam kararı aldı.

Telegraph gazetesi muhabiri John Percy, sezon başında Roma'dan Leicester City'ye kiralanan milli futbolcunun sezon sonunda İtalyan ekibine geri döneceğini paylaştı. Leicester City oyuncuyu 20 milyon sterlin'lik satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattı ancak İngiliz ekibi bu opsiyonu kullanmayacak.

19 maçta 5 gole katkı

Leicester City formasıyla bu sezon şu ana kadar 19 resmi maça çıkan Cengiz Ünder, 2 gol atıp 3 asist yaptı. Milli futbolcunun İtalyan ekibi Roma ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.







